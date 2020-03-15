А что происходит у нас в Приднестровье?

Приднестровские начальные, средние и высшие учебные заведения отправлены на "карантинные каникулы" с понедельника 16 марта. Запрещены массовые культурные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия. В общественном транспорте поручено регулярно проводить дезинфекцию.

Так называемые "карантинные меры" объявлены профилактикой, фактического карантина с обязательством сидеть дома населению никто не объявлял. Пульмонологические отделения больниц Тирасполя и Рыбницы забиты больными с заболеваниями дыхательно-легочных путей. Врачи старательно избегают даже подозревать больных на коронавирус. Массово возвращающиеся в регион гастарбайтеры из Италии при прохождении КПП сообщают, что едут из Кишинева, России, Румынии и таким образом избегают домашнего карантина на 14 суток.

@MT