Красный код бывает разный или бумажные СМИ придётся вернуть.

Правительство Молдовы объявило «красный код» для предупреждения распространения вируса.

После этого страну накрыла паника. В соцсетях рассказывают о тысячах зараженных. Данный случай, как нельзя лучше показал, что уничтожение бумажных СМИ ведет в конечном счете к дезинформации и дезориентации населения.

В информационном потоке глобальной сети потерялось заявление премьера, что «объявленный на национальном уровне красный код в связи с опасностью ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения COVID-19 не представляет действительную ситуацию в стране».

По словам главы правительства, красный код был активирован для предупреждения распространения эпидемии. «Как видно из развития ситуации в странах Европейского Союза, можно предположить, что через несколько дней и у нас может начаться локальная передача болезни, а до сих пор все восемь случаев были привезены. Когда происходит локальная передача, возможно возникновение эпидемии. Красный код больше направлен на взаимодействие между властями, передачу им больших полномочий. Мы сделали предупреждающий шаг, но мы не сомневаемся, что ситуация к этому идет. Чтобы предотвратить эпидемию, мы объявили этот красный код, который предполагает большую мобилизацию, круглосуточную мобилизацию всех властей, структур, - заявил Ион Кику.

Локальные случае уже появились. Но, речь не об этом. О том что был введен красный код написали все. А вот с чем это связано в глобальной сети найти очень непросто.

Как результат – паника. В первую очередь из за неинформированности населения или излишне неправильной информированности из глобальной сети.

Наши власти приложили немало усилий к уничтожению бумажных СМИ. Вот теперь и пожинают плоды.

Вот лишь некоторые заголовки в глобальной сети:

"В Кишиневе уже тысячи заболевших и сотни умерших"

"Игорь Додон бежал из Молдовы из за угрозы короновируса"

"Заболевших пенсионеров из Кишинева вывозят в заброшенные деревни и там оставляют"

Ред.: Будьте мудрыми и не подавайтесь панике!

@MV