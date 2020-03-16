В Молдову и Украину поезда не пойдут: Россия приостанавливает сообщение

Решение принято в соответствии с уведомлениями железных дорог обеих стран о закрытии железнодорожного движения с 17 марта.

Из-за коронавируса решено временно отменить международные поезда, которые проходят через Молдову и Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Решение принято в соответствии с уведомлениями железных дорог Молдовы и Украины о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, временно из расписания уберут следующие поезда: № 65/66 Москва — Кишинев (АО «ФПК»), № 5/6 Москва — Киев (Украинские ж/д), № 23/24 Москва — Одесса (Украинские ж/д), № 61/62 Москва — Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва, № 73/74 Москва — Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва, № 95/96 Москва — Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава — Москва, Днепр-Москва, № 53/54 С. Петербург — Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков — Санкт-Петербург.

Также отмена затронет поезда № 47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), № 341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), № 361/362 Санкт-Петербург — Кишинев (Молдавские ж/д), № 369/370 Баку — Киев (Азербайджанские ж/д).