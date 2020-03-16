Налетай, торопись: цветочные рынки в Молдове закрывают, цветы отдают за копейки!

Розу, которая вчера стоила 60 леев, сегодня отдают за 10.

Сегодня, в 14.00 все цветочные рынки Молдовы закрывают из-за угрозы коронавируса, в том числе, и самый большой в стране — на улице Бэнулеску Бодони. Закрывают, как минимум, до 1 апреля.

— Все просто в шоке! — признается «Комсомолке» одна из продавцов. — Это же какие убытки! И так 8 марта вышел «плохим», все в долгах. Нас закрывают, а что со цветами делать?! Они просто погибнут!

— Продавайте по дешевке или просто раздавайте!

— Так вообще покупателей нет! Общественный транспорт не ходит, а кто на автомобилях, останавливаются только у «валюток», чтобы деньги поменять. Люди сейчас все деньги на продукты тратят, закупаются. А что касается цен, розу которая вчера стоила 60 леев, мы отдаем за 10−20 леев, тюльпаны за 20 по оптовой цене — 10 леев.

Мы же цветы, голландские розы, например, у оптовиков в долг брали, они же нам долги не прощают, несмотря на форс-мажор! Ладно, закрывают нас, так хоть отмените арендную плату за дни карантина! Хоть чуть-чуть полегче нам будет…