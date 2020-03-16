Представитель ВОЗ: СOVID-19 не опасен для большей части населения!

COVID-19 не опасен для большей части населения. Об этом в эфире программы «Дело принципа» заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Молдове Игорь Поканевич.

«Если мы говорим о самом заболевании, то бояться особо не нужно – 80% случаев, когда люди заболевают, проходят как обычная простуда. То есть, существуют определенные меры, которые человек должен предпринимать для профилактики, а если заболел – находиться дома, самоизолироваться, принимать обычные средства, которые прописываются в случае простуды. Основной риск – это для тех 20%, у которых могут быть случаи более серьезные. И здесь есть группы риска, на которых надо сфокусироваться, чтобы эти случаи не возникали», - отметил Поканевич.

Специалист рассказал также и мерах профилактики в борьбе с коронавирусом.

«Людям надо ориентироваться на те советы, которые дают Всемирная организация здравоохранения и национальные органы здравоохранения потому, что они хорошо скоординированы. Эти советы основаны на том опыте, который наблюдался в Китае, в первую очередь, и сейчас наблюдается во многих странах Европы – это персональная гигиена, это, в случае возникновения симптомов острых респираторных заболеваний, находиться дома и сделать все, чтобы инфекция дальше не распространялась», - отметил эксперт.