После обработки всех протоколов стало известно, что кандидат от Партии социалистов Штефан Гацкан победил на довыборах в Хынчештах.

По данным ЦИКа, голоса избирателей представлены следующим образом:

- Ион Мереуцэ (ДПМ) - 1810 голосов.

- Штефан Гацкан (ПСРМ) - 5539 голосов.

- Олеся Стамате (Партия Действия и солидарности) - 4554 голоса.

- Дорин Киртоакэ (движение Unirea) - 346 голосов.

- Георге Кобзак (независимый кандидат) - 1792 голоса.

Выборы в Хынчештах прошли, несмотря на введенный в стране "красный уровень" опасности. Явка избирателей составила 23,3%, почти 14500 избирателей.

Штефан Гацкан неоднократно появлялся в компании бывшего председателя Демпартии Владимира Плахотнюка.

Первый публичный контакт между Плахотнюком и Гацканом состоялся в 2012 году, когда Фонд Edelweiss, которым руководил олигарх.

В 2014 году во время ноябрьской избирательной кампании, которая также совпала с кампанией Renaște Moldova, поддержанной фондом Плахотнюка и одним из телеканалов, принадлежащих ему, Гацкан снова появился в компании бывшего лидера ДПМ.

«У меня очень хорошие отношения с демократами. Что касается Плахотнюка, когда у нас был проект O viață nouă pentru prosperarea Moldovei, он помог нам в поиске телеканала, поддержав нас в этом проекте. Я сотрудничал с Фондом Edelweiss, но у нас не было дружбы или отношений с Плахотнюком», - сказал Штефан Гацкан.