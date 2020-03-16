Положение в стране в связи с короновирусом

Начиная с сегодняшнего дня, 16 марта, все торговые точки страны, кроме аптек, продовольственных магазинов и заправочных станций, прекращают свою деятельность.

Кроме того, закрываются все рынки, независимо от типа товаров, которые они продают.

С понедельника на вторник воздушное движение будет полностью прекращено, а через сухопутные пограничные пункты иностранные граждане больше не смогут въезжать, за исключением лиц с дипломатическим статусом и тех, кто проживает в Республике Молдова или сопровождает перевозку грузов.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после заседания Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению.

Также с сегодняшнего дня прекращается деятельность предприятий общественного питания - столовых, кафе, ресторанов и т. д. Таким образом, они больше не смогут принимать посетителей, а смогут только доставлять товары. Власти изучают в настоящее время возможные ограничения на движение общественного транспорта. Решение об этом будет объявлено позже.

На брифинге для прессы, состоявшемся в воскресенье, 15 марта, премьер-министр заявил, что ограничения вводятся пока до 31 марта, и это потому, что, по оценкам специалистов, следующая неделя является решающей в предотвращении распространения нового типа коронавируса. Развитие болезни COVID-19 также зависит от того, как будет управляться ситуация.

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