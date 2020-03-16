Правящие коалиции в Республике Молдова в годы Независимости: Первый - Альянс за Демократию и Реформы...

Поскольку в последнее время много говорится о возможной новой правящей коалиции, ТРИБУНА составила условный рейтинг коалиций, управлявших Республикой Молдова в годы Независимости.

Так, на первом месте располагается Альянс за Демократию и Реформы. «Этот Альянс был создан после парламентских выборов от 1998 года Демократической конвенцией Молдовы, Движением за Демократическую и Процветающую Молдову и Партией демократических сил. Это была первая коалиция в истории РМ. Он правил до 1999 года», пишет приведенный источник.

Вторая коалиция была создана между Партией Возрождения и Примирения, Демократической партией Молдовы и Партией демократических сил. «Эта коалиция была неким продолжением Альянса за Демократию и Реформы, только без Народно-христианской демократической партии, которая вначале вышла из Демократической конвенции Молдовы, а потом из Альянса за Демократию и Реформы. Новая коалиция была сформирована на пределе 51-го голоса, необходимого для того, чтобы инвестировать правительства Стурзы, который был передан в письменном виде парламенту политическим заключенным сепаратистского режима в Тирасполе Илие Илашку. Эта коалиция управляла Молдовой только несколько месяцев», говорится в материале.

Другой коалицией стал Альянс за европейскую интеграцию-I. «АЕИ-I был сформирован после досрочных парламентских выборов в июле 2009 года Либеральной партией, Либерально-демократической партией Молдовы, Демократической партией Молдовы и Альянсом Наша Молдова. Коалиция управляла Молдовой до досрочных парламентских выборов от 28 ноября 2010 года», пишет источник.

Андриана Кептине