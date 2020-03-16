Карантин и молдавский бизнес: COVID-19 ударил по некоторым отраслям экономики, власти подсчитывают убытки

Подсчитывают убытки. Вирус COVID-19 сильно ударил по некоторым отраслям экономики нашей страны. Больше всего пострадал бизнес в сфере услуг. Последние дни кафе, бары и рестораны практически пустуют. Продажи сократились до 60%. Некоторые заведения столицы временно закрылись, другие провели оптимизацию.

Администрация одной из самых обширных сетей столичных кафе отправила большую часть сотрудников в отпуск:

"Мы реагируем в зависимости от реальности и по ситуации. Мы не можем пока оценить убытки, поскольку не знаем, что будет завтра", - говорит директор сети кафе Оксана Ищенко.

В заведениях тоже принимают меры защиты: "Здесь, у входа, мы установили средство для дезинфекции рук. Каждый гость дезинфицирует руки. После этого, человек может измерить температуру, мы не настаиваем, но предлагаем. Затем, и в баре, и в туалете мы вывесили инструкции, как правильно мыть руки. Мы приобрели также антибактериалные лампы".

Терпят убытки и турагентства. Из страха заразиться многие граждане отказались от поездок за границу, а продажи начали сокращаться еще с февраля: "Мы готовы к кризису в последующие два месяца. Мы говорим о сокращении продаж на март примерно на 70%. И все те, кто бронирует, делают выбирают июнь, июль и август", - говорит владелец турагентства Ион Курмей.

Ситуация усугубилась после того, как власти объявили о закрытии авиасообщения со многими европейскими странами. Эти меры сильно ударят и по гостиничному бизнесу: "Туристы являются основным источником дохода, они останавливаются у нас, мы предоставляем им свои услуги. В настоящее время у нас только три бронирования, а в понедельник, если объявят о закрытии аэропорта, их будет еще меньше", - говорит владелица отеля Лучия Бердос.

Министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый заявил для нашего телеканала, что оценку убытков проведут в течение ближайших двух недель: "Мы ожидаем потери в национальной экономике. Это определенно. У нас пока нет расчетов, и мы не можем их сделать, потому что в формулах есть много переменных, которые связаны не только с Молдовой, но и с развитием ситуации во всем, что касается карантина, прекращения транспортного сообщения и закрытия бизнеса. Надеемся, что через неделю или две у нас будут более конкретные расчеты".