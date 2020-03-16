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Здоровье
Думбрэвяну призывает....
16.03.2020

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну провела брифинг по ситуации с коронавирусом. На данный момент 13 зараженных привезли болезнь извне и 10 - заразились от родственников уже в стране. Среди зараженных ребёнок и беременная женщина. 

Один человек в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственного дыхания. 

У троих состояние здоровья удовлетворительное. У девятнадцати состояние здоровья среднее. Медики надеются на положительный прогресс. 

Думбрэвяну прокомментировала ситуацию с женщиной из села Лингура Кантемирского района, прибывшей в начале месяца из Италии и скончавшейся несколько дней назад. По словам министра, она умерла не от коронавируса. 

Думбрэвяну призвала всех жителей страны, особенно тех, кому предписано находиться на домашней самоизоляции, соблюдать требования карантина.  


 
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