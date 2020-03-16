Премьер-министр: есть все предпосылки для введения чрезвычайного положения

Сегодня было созвано заседание чрезвычайной комиссии по здравоохранению. На заседании будет принято решение о введении чрезвычайного положения по всей стране.

– Есть предпосылки для объявления чрезвычайного положения, что позволит правительству и компетентным органам мобилизовать ресурсы и усилить свои компетенции во всех сферах борьбы с этой эпидемией, – зааявил Ион Кику на брифинге для прессы после еженедельного совещания в формате президент – премьер – спикер.

Глава кабинета министров подчеркнул, что, если комиссия примет такое решение, в срочном порядке будет созвано правительство, которое обратится к парламенту с призывом ввести чрезвычайное положение.

Автор: Михаил Генчу