Президент Молдовы Игорь Додон считает, что "несмотря на проблему коронавируса, не нужно забывать об экономике"

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что "несмотря на проблему коронавируса, не нужно забывать об экономике". Он напомнивл что у властей "большие планы по строительству дорог, открытию промышленных площадок, созданию рабочих мест".

Как передает "ИНФОТАГ", Додон написал в социальных сетях, что в пятницу "проинспектировал реконструкцию 6,5-километрового участка автотрассы М2, огибающего Кишинев с запада, который является частью объездной дороги".

"Это один из трех участков, которые мы начнём ремонтировать в 2020 г.: от въезда в Яловены до столичного сектора Буюканы (микрорайон Скулень) и далее до перекрестка у въезда в Криково. В 2020 г. будет выделена рекордная сумма из Дорожного фонда - более 2,7 млрд. леев на ремонт дорог и дополнительно ещё более 1 млрд. на программу "Хорошие дороги", в рамках которой каждый населенный пункт получит минимум 1 млн. леев", - отметил президент.

Он подчеркнул, что "на этой неделе завершились переговоры по кредитному соглашению с РФ, и мы рассчитываем уже на следующей неделе подписать документы для получения 200 млн. евро на дороги".

"Эти средства позволят начать реконструкцию дополнительно еще более 340 км национальных дорог, включая двух участков объездной дороги, что, в свою очередь, разгрузит столичные улицы", - считает президент.

Он уверен, что власти РМ "найдут еще 700-800 млн. евро на все национальные дороги, поскольку строительство современных дорог - ключевой фактор развития не только транспортной и логистической сети, но и экономики в целом".

По его словам, "в 2020-2021 гг. планируется завершить строительство еще нескольких участков национальных трасс: Кишинев - Унгены, Бельцы - Фалешты - Скулень, Бельцы - Сэрэтень, а также участки дороги Кишинев - Джурджулешты, объездную дорогу в Комрате и трассу Комрат - Вулканешты".