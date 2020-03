Общество Меня из-за коронавируса отправляют в отпуск за свой счет, законно ли это? Отвечает молдавский юрист! Виталий Секеевский, юрист по вопросам трудового права, специально для "КП" в Молдове отвечает на самые распространенные вопросы, которые возникают у людей. Из-за того, что власти Молдовы призывают оставаться дома, у многих возникают вопросы, что делать с работой. На что имеет право работодатель, а на что - нет. "Комсомолка" решила разобрать самые типичные ситуации. Помогает нам в этом Виталий Секеевский, юрист по вопросам трудового права. 1) Меня на время коронавируса отправляют в отпуск за свой счет, законно ли это? Статья 120 Трудового кодекса РМ предусматривает следующее: Статья 120. Отпуск без сохранения заработной платы (1) По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению с согласия работодателя может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 120 календарных дней, для чего работодателем издается приказ (распоряжение, решение, постановление). (2) Одному из родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет (или ребенка с ограниченными возможностями), одиноким родителям, не состоящим в браке, имеющим одного ребенка того же возраста, предоставляется ежегодно по их письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью не менее 14 календарных дней. Этот отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно (полностью или по частям) в периоды, установленные по согласованию с работодателем. Таким образом, согласно ст.120 Трудового кодекса РМ, отпуск без сохранения заработной платы (отпуск за свой счёт) может быть предоставлен работнику только по его просьбе, оформленной в виде письменного заявления на имя работодателя, с указанием уважительных причин, обосновывающих необходимость предоставления отпуска. Соответственно, не является нарушением предоставление работнику по его просьбе отпуска без сохранения заработной платы, на период ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. При этом, Трудовой кодекс не предполагает права работодателю направлять работников в отпуск без сохранения заработной платы в принудительном порядке. Фото: ВОЗ 2) Начальство намекает, что из-за коронавируса работы больше не будет и просит написать заявление по собственному желанию. Я могу отказаться? Статья 85 Трудового кодекса РМ предусматривает следующее: Статья 85. Отставка (1) Работник имеет право на отставку – расторжение по собственной инициативе индивидуального трудового договора, за исключением положения части (41), – известив об этом работодателя письменным заявлением за 14 календарных дней. Течение указанного срока начинается на следующий день после даты регистрации данного заявления. Таким образом, отставка – то есть расторжение индивидуального трудового договора по инициативе работника, является правом работника. В случае если действительно на предприятии не будет больше работы, в этом случае работодатель вправе уволить сотрудников в связи с ликвидацией предприятия или в связи с сокращением штата работников. 3) В нашей компании, которая занимается продажей продуктов питания, наоборот, всех зовут на работу и нагружают внеурочкой, можно ли попросить прибавки к жалованию? Статья 104 Трудового кодекса РМ предусматривает следующее: Статья 104. Сверхурочная работа (1) Сверхурочной считается работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, предусмотренной частью (2) статьи 95, частями (2) – (4) статьи 96, частью (3) статьи 98 и частью (1) статьи 99. ------ (3) Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия работника: a) в случае необходимости закончить начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки, связанной с техническими условиями производственного процесса, не могла быть закончена в течение нормального количества рабочих часов, если незавершение этой работы может повлечь порчу или гибель имущества работодателя или собственника, муниципального или государственного имущества; b) для производства временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или установок, если их неисправность могла бы вызвать прекращение работ на неопределенное время и для большого числа лиц; c) для производства работ в случае возникновения обстоятельств, могущих повлечь порчу или гибель имущества предприятия, в том числе сырья, материалов и готовой продукции; d) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. (4) В других случаях, не предусмотренных частями (2) и (3), привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника и представителей работников. (5) По требованию работодателя работники могут работать сверхурочно не более 120 часов в течение календарного года. В исключительных случаях продолжительность сверхурочной работы может быть увеличена с согласия представителей работников до 240 часов в течение календарного года. (6) При необходимости выполнения сверхурочных работ работодатель обязан обеспечить работникам нормальные условия труда, в том числе с точки зрения охраны здоровья и безопасности труда. (7) Привлечение к сверхурочным работам осуществляется на основании обоснованного приказа (распоряжения, решения, постановления) работодателя, который доводится до сведения работников под расписку. Таким образом, привлечение работников к сверхурочной работе, в том числе в связи с ограничениями, вызванными мерами по борьбе с коронавирусом, возможно при соблюдении следующих условий: a) наличие служебной необходимости – в данном случае реализации товаров в условиях повышенного спроса населения; b) письменного согласия работников (и представителей работников при их наличии) на привлечение к сверхурочной работе; c) издание работодателем письменного приказа о привлечении к сверхурочной работе. При этом, в случае привлечения работников к сверхурочной работе, работодатель обязан выплатить работникам надбавку к заработной плате, с соблюдением положений ст.157 Трудового кодекса РМ: Статья 157. Оплата сверхурочной работы (1) При повременной оплате труда сверхурочная работа (статья 104) оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере установленной работнику часовой основной заработной платы, а за последующие часы – не менее чем в двойном размере. (2) При сдельной оплате труда с применением тарифной системы оплаты за сверхурочную работу производится доплата в размере не менее 50 процентов тарифной ставки работника соответствующего разряда с повременной оплатой труда за первые два часа и в размере 100 процентов этой тарифной ставки за последующие часы, а с применением бестарифных систем оплаты – в размере не менее 50 процентов часового гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе за первые два часа и соответственно 100 процентов за последующие часы. (21) При помесячной оплате труда за сверхурочную работу доплачивается надбавка в размере 50 процентов основной заработной платы, рассчитанной на единицу времени, за первые два часа и 100 процентов – за последующие часы. (3) Компенсация сверхурочных работ свободным временем не допускается. 4) Большая просьба опубликовать пояснения для работодателей, на каких условиях они должны не допускать работников на работу. Слышу от знакомых, что их отправляют в отпуск за свой счет, на сколько мне известно есть статья ТК о простое с сохранением заработной платы. Так ли это? Учитывая ограничения на осуществление деятельности ряда экономических агентов, которые были введены постановлениями Национальной Чрезвычайной Комиссией Общественного Здоровья, работодатели вынуждены приостановить деятельность предприятий. В связи с этим, работодатели вынуждены не допускать на работу персонал предприятий. Фото: ВОЗ Работодатели могут использовать следующие варианты решения данной проблемы: a) Предоставить сотрудникам оплачиваемые ежегодные отпуска. Хотя работодатель не имеет права принудительно отправить работника в ежегодный оплачиваемый отпуск, тем не менее учитывая, что временное прекращение работы предприятия вызвано чрезвычайными обстоятельствами, а также учитывая, что предлагая работникам оплачиваемый отпуск работодатель не лишает работников дохода, данный шаг нельзя считать нарушением прав работников. b) В случае если позволяют внутренние финансовые резервы предприятия, работодатель может предоставить работникам дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренные внутренними нормативными актами предприятия. c) Работодатель вправе ввести на предприятии положение технического простоя, согласно ст.80 Трудового кодекса РМ: Статья 80. Технический простой (1) Технический простой означает временную невозможность продолжения предприятием или его структурным подразделением производственной деятельности по объективным экономическим причинам. (2) Продолжительность технического простоя не может превышать четырех месяцев в течение календарного года. (3) Во время технического простоя работники находятся в распоряжении работодателя, с тем чтобы он имел возможность в любое время распорядиться о возобновлении деятельности. (4) На период технического простоя работники получают ежемесячно пособие в размере не менее 50 процентов основной заработной платы, за исключением случаев приостановления индивидуального трудового договора в соответствии с пунктом с) статьи 77. (5) Порядок выполнения работниками обязанности находиться в распоряжении работодателя, а также конкретный размер получаемого ими пособия в период технического простоя устанавливаются приказом (распоряжением, решением, постановлением) работодателя, коллективным трудовым договором и коллективными соглашениями. Учитывая, что введённые в отношении ряда предприятий ограничения, препятствуют осуществлению деятельности предприятиями, как следствие предприятия частично, либо полностью лишены доходов, из которых и выплачиваются зарплаты персоналу предприятий. Таким образом, данная ситуация подпадает под определение «объективных экономических причин» для введения на предприятии положения технического простоя. В случае введения технического простоя работникам выплачивается пособие в размере не менее 50% от основной заработной платы. 5) Я работаю в продуктовом магазине, и сейчас по семейным обстоятельствам в отпуске, могут ли меня вызвать на работу? Статья 122. Отзыв из отпуска (1) Работник может быть отозван из ежегодного оплачиваемого отпуска приказом (распоряжением, решением, постановлением) работодателя только с письменного согласия работника и только в непредвиденных рабочих ситуациях, требующих его присутствия на предприятии. В этом случае работник не возвращает пособие за неиспользованные дни отпуска. (2) Оплата труда работника, отозванного из ежегодного оплачиваемого отпуска, производится на общих основаниях. (3) В случае отзыва работник должен использовать оставшиеся дни оплачиваемого отпуска по прекращении соответствующей ситуации или в другое время в пределах того же календарного года, установленное по соглашению с работодателем. Если оставшиеся дни оплачиваемого отпуска не были использованы работником по каким–либо причинам в пределах того же календарного года, он вправе использовать эти дни в течение следующего календарного года. (4) Предоставление работнику неиспользованной им части ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется на основании приказа (распоряжения, решения, постановления) работодателя. (5) Отказ работника использовать оставшуюся часть своего ежегодного оплачиваемого отпуска является недействительным (часть (11) статьи 9 и часть (2) статьи 112). Таким образом, работник может быть отозван из отпуска по инициативе работодателя, в случае служебной необходимости, только с письменного согласия работника. Если работник не согласен на отзыв из отпуска, работодатель не может отозвать работника из отпуска в принудительном порядке. 6) Могут ли сократить зарплату из-за простоя на работе, вызванного из-за COVID-19? Статья 80. Технический простой (1) Технический простой означает временную невозможность продолжения предприятием или его структурным подразделением производственной деятельности по объективным экономическим причинам. (2) Продолжительность технического простоя не может превышать четырех месяцев в течение календарного года. (3) Во время технического простоя работники находятся в распоряжении работодателя, с тем чтобы он имел возможность в любое время распорядиться о возобновлении деятельности. (4) На период технического простоя работники получают ежемесячно пособие в размере не менее 50 процентов основной заработной платы, за исключением случаев приостановления индивидуального трудового договора в соответствии с пунктом с) статьи 77. (5) Порядок выполнения работниками обязанности находиться в распоряжении работодателя, а также конкретный размер получаемого ими пособия в период технического простоя устанавливаются приказом (распоряжением, решением, постановлением) работодателя, коллективным трудовым договором и коллективными соглашениями. Таким образом, в случае введения на предприятии положения технического простоя, работникам не выплачивается заработная плата, но выплачивается пособие в размере не менее 50% от основной заработной платы. Берегите себя и своих близких! Телефон "Горячей линии" - 0 800 12300 ЛИДИЯ ТКАЧ

kp Наш канал в Telegram Количество просмотров: 186 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости