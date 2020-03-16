В молдавском парламенте появилось правящее большинство

Фракция социалистов и представители Демпартии подписали сегодня соглашение о создании правящего большинства.

- Мы договорились, ПСРМ и ДПМ подпишут соглашение о создании коалиции и формировании парламентского большинства, — заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаная.

Также предстатель Демпартии Павел Филип заявил о том, что подписывает данное соглашение со всей ответственностью, и отметил, что он убежден в том, что вместе можно будет изменить жизнь граждан Молдовы к лучшему.

- Мы берем на себя ответственность за управление страной вместе с ПСРМ. У нас есть профессионалы, которые продемонстрировали свой потенциал. Поэтому мы предложим премьеру некоторых своих коллег, — сказал он

Демократы предлагают Кристину Лесник на должность вице-премьера по реинтеграции, Александра Пынзаря на должность министра обороны, Игоря Шарова на должность министра образования, Олега Цулю на должность главы МИДЕИ, а Сергея Райляна на должность министра экономики

Автор: Михаил Генчу