Kiku: Мы не можем покрыть любой ущерб и любое неудобство...

Премьер-министр Молдовы Ион Кику призвал реалистично подходить к возможностям государства смягчить экономические последствия коронавируса.

"Не стоит спекулировать и следует быть реалистичными и честными. Мы не можем покрыть любой ущерб и любое неудобство, принесенное бизнесу или гражданам", - сообщил глава правительства, анонсировав, что на данный момент идут беседы с представителями банков на предмет кредитных каникул, отсрочек по ипотеке, а также пролонгирования выплаты налогов на доходы для юрлиц.

Всё это, как мы уже писали, укладывается в логику форс-мажоров, то есть так или иначе, но отсрочки бы делать пришлось. А вот что реально может сделать государство, если абстрагироваться от того, что год предвыборный, а значит никто ничего делать не будет, чтобы избирателя не спугнуть?

Во-первых, мы бы отменили эти несчастные патенты, благодаря которым центральный рынок Кишинева это государство в государстве, где все друг другу дышат в затылок.

Во-вторых, активно бы вложились в переход учебной системы в электронную сферу - с лекциями, учебниками, системой оценивания и т.д. Да, пора бы, на дворе, знаете 2020-й год уже (хотя в Молдове треть школ даже сортиров в помещениях не имеет).

В третьих, вернулись бы к теме пересмотра системы медицинских услуг, как частной, так и государственной. Как показал китайский опыт преодоления вспышки заболеваний коронавирусом, только КНР и была готова встать лицом к проблеме и решить её в плане логистики, мобилизации ресурсов и т.п. В Молдове толком не модернизирована по уму ни одна госклиника. Все модернизационные попытки там всегда натыкались на коррупционную составляющую (а часто именно в интересах этой составляющей и замышлялись). И это мы не говорим про медицину, как науку, в которой важны исследования и вообще работа головой (очень мужественно нынешняя власть добивает Академию наук и считает себя очень правой в этом вопросе).

Вот на чем бы мы сосредоточили усилия и куда направили ресурсы. Но то мы, приземленные, и где там молдавская власть в каких эмпиреях витает.

@GK