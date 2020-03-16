Молдавские социалисты и демократы подписали коалиционное соглашение.

ДПМ получает сразу пять министерств и ведомств, в том числе: иностранных дел (Олег Цуля вместо Аурелиу Чокоя), бюро реинтеграции (Кристина Лесник вместо Александра Фленкя), обороны (Александр Пынзарь вместо Виктора Гайчука), просвещения и культуры (Игорь Шаров вместо Корнелиу Поповича) и экономики и инфраструктуры (Серджиу Рэйлян вместо Анатолия Усатого).

Ушедшие министры, похоже, перейдут советниками обратно в администрацию Игоря Додона.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику приветствовал назначение новых министров в свое правительство, заявив, что у его кабинета "имеется полная поддержка парламента, создана мажоритарная коалиция, со всем этим правительство продолжает быть правительством технократов, профессионалов, сосредоточенных на решении проблем граждан".

"У нас есть лишь одна партия - партия молдавских граждан, ради них мы трудимся и помимо проблем с пандемией у нас ест ь вопросы более стратегического характера, создание правового государства, устойчивой экономики. Мы выйдем из кризиса еще более сильными и едиными, как общество и власть", - отметил глава правительства.

Свадьба во время чумы.

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