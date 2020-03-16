16 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Свадьба во время чумы
16.03.2020

Молдавские социалисты и демократы подписали коалиционное соглашение.

ДПМ получает сразу пять министерств и ведомств, в том числе: иностранных дел (Олег Цуля вместо Аурелиу Чокоя), бюро реинтеграции (Кристина Лесник вместо Александра Фленкя), обороны (Александр Пынзарь вместо Виктора Гайчука), просвещения и культуры (Игорь Шаров вместо Корнелиу Поповича) и экономики и инфраструктуры (Серджиу Рэйлян вместо Анатолия Усатого).

Ушедшие министры, похоже, перейдут советниками обратно в администрацию Игоря Додона.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику приветствовал назначение новых министров в свое правительство, заявив, что у его кабинета "имеется полная поддержка парламента, создана мажоритарная коалиция, со всем этим правительство продолжает быть правительством технократов, профессионалов, сосредоточенных на решении проблем граждан".

"У нас есть лишь одна партия - партия молдавских граждан, ради них мы трудимся и помимо проблем с пандемией у нас ест ь вопросы более стратегического характера, создание правового государства, устойчивой экономики. Мы выйдем из кризиса еще более сильными и едиными, как общество и власть", - отметил глава правительства.

Свадьба во время чумы.

@GK


 
Количество просмотров:
317
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.