«Лечу из Москвы в Кишинев последним рейсом»: В аэропорту истерика и рыдания тех, кого не пускают на рейс - нет молдавских паспортов

Людей, у которых были билеты, но не было гражданства Молдовы, просто разворачивали прямо у стойки.

В Москве тишина и спокойствие, людей в метро - толпы, в масках почти никто не ходит. Билеты на последние рейсы в Молдову раскупили сразу после заявления Кику, - рассказывает "КП" известный блоггер Владимир Карманов..

На стойке людей с билетами просили хотя бы приднестровский паспорт или вид на жительство в Молдове. В итоге пускают только граждан Молдовы, остальные плачут, бьются в истерике и устраивают скандалы, но это не помогает, их не пустят. Кто-то просто не взял молдавский паспорт - и они не летят домой… Жесть вообще.

А как же не потолкаться - это у нас в крови.

Очень нервно, но я прошел. Правда наши граждане умудрились создать давку и на посадке…

РОМАН ВЛАДИМИРОВ