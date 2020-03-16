16 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
«Лечу из Москвы в Кишинев последним рейсом»: В аэропорту истерика и рыдания тех, кого не пускают на рейс - нет молдавских паспортов
16.03.2020

Людей, у которых были билеты, но не было гражданства Молдовы, просто разворачивали прямо у стойки.

В Москве тишина и спокойствие, людей в метро - толпы, в масках почти никто не ходит. Билеты на последние рейсы в Молдову раскупили сразу после заявления Кику, - рассказывает "КП" известный блоггер Владимир Карманов..

На стойке людей с билетами просили хотя бы приднестровский паспорт или вид на жительство в Молдове. В итоге пускают только граждан Молдовы, остальные плачут, бьются в истерике и устраивают скандалы, но это не помогает, их не пустят. Кто-то просто не взял молдавский паспорт - и они не летят домой… Жесть вообще.

А как же не потолкаться - это у нас в крови.

А как же не потолкаться - это у нас в крови.

Очень нервно, но я прошел. Правда наши граждане умудрились создать давку и на посадке…

РОМАН ВЛАДИМИРОВ


 
Количество просмотров:
90
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.