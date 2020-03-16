На Центральном рынке столицы проводится дезинфекция

Всю неделю на Центральном рынке в Кишиневе будут проводить уборку и дезинфекцию территории.

Врио директора предприятия Ион Пынтя заявил, что экономические агенты, у которых на территории рынка есть скоропортящиеся продукты, вывезут их в кратчайшие сроки, передает IPN.

Также экономические агенты обязаны обеспечить свободный доступ в помещения для сотрудников, проводящих уборку и дезинфекцию.

Такие же меры предпринимаются в отношении экономических агентов на прилегающей к рынку территории, так как они тоже принадлежат муниципальному предприятию.

Ион Пынтя отметил, что в сложной для страны ситуации, экономические агенты показали настоящую гражданскую сознательность и поддержали все предпринимаемые меры для обеспечения безопасности в борьбе с распространением вируса нового типа COVID-19.

Согласно решению Генерального примара столицы Иона Чебан Центральный рынок закрывается на карантин до 1 апреля 2020 года.

В зависимости от развития ситуации, будет принято решение о продлении карантина либо об открытия рынка для свободного доступа гражданам.

Автор: Михаил Генчу