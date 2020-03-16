В Кишиневе Петр Лучинский забрал у Нонны Мордюковой номер «люкс» для Людмилы Чурсиной, за которой ухаживал

Малоизвестные подробности приезда десанта звезд советского кино, выступавших в столичном кинотеатре «Москова» и по всей Молдове.

Кинотеатр «Москова» открылся 29 апреля 1965 года. В то время это был один из крутейших кинотеатров СССР. Здесь показывали суперсовременное тогда панорамное кино, проекция шла на экран с трех камер одновременно. Тут была важна была четкая и синхронная работа киномехаников. Зал вмещал почти тысячу мест.

«Москова» в 60-70 гг. считался одним из лучших кинотеатров Советского Союза. Почему кинотеатр назвали именно «Москова»? Дело в том, что в Москве уже работал небольшой кинотеатр, называвшийся «Кишинев». Обмен любезностями, так сказать…

А в июне 1972 года в Молдове открылись Дни российской культуры. В Кишиневе высадился внушительный десант кинозвезд: Евгений Матвеев, Всеволод Санаев, Иван Переверзев, Нонна Мордюкова, Лариса Лужина, Виктория Федорова, Тамара Носова. Прилетел и космонавт, дважды Герой Советского Союза Андриан Николаев…Всех гостей поселили в гостиницу при ЦК Компартии Молдавии. Жили актеры по двое-трое человек в номере. И лишь Людмила Чурсина жила в однокомнатном. Хотя по статусу люкс полагался Нонне Мордюковой. Секрет нам раскрыл киновед Виктор Андон, сопровождавший в то время актерскую делегацию из России.

- Петр Лучинский, курировавший в то время в ЦК КПМ идеологию, приказал поселить Чурсину в одноместном номере, - вспоминал он. - Кроме того, Петр Кириллович следил, чтобы холодильник в ее номере всегда был полон свежими фруктами, соками, водами, вином и коньяком. Очевидно, Людмила ему очень нравилась. В открытую он за ней не ухаживал. Виделся с Чурсиной, когда она была с коллегами. Потому не знаю, было ли между ними что-то или нет.

Любимую актрису Нонну Мордюкову радушно принимали в каждом молдавском селе.Фото: ИЗ АРХИВА "КП"

Специально к приезду артистов в «Москове» приурочили премьеру двухсерийного фильма «Даурия». Перед сеансом прямо на улице знаменитые актеры плясали под зажигательную молдавскую «хору» и пили вино. Дни российской культуры в Молдавии открывал заместитель председателя Совета министров республики Григорий Еремей.

Вообще артистов замечательно и гостеприимно встречали! За десять дней российские звезды объездили всю Молдавию. В селах - хлебом-солью, после творческого вечера - обязательный банкет до утра. За столом и в автобусе, отправлявшемся в очередное село, Нонна Мордюкова пела украинские и русские песни. Банкеты с колхозным партактивом обычно заканчивались под утро. Едва живые артисты возвращались в кишиневскую гостиницу.

А однажды всесильный первый секретарь ЦК КП Молдавии Иван Бодюл пригласил актеров в знаменитые криковские подвалы. Попросил перед экскурсией потеплее одеться. В банкетном зале был только сам хозяин республики и артисты. И никакой охраны.

- Иван Иванович стал наливать гостям вино для дегустации, - рассказывал Виктор Андон. - Говорит им: «Если не нравится, выливайте в эту чашу!» Недалеко стояла огромная стеклянная емкость. Ну и стали выливать туда и белое, и красное вино. Коктейль такой получился.Валентин Ежов, известнейший сценарист, автор таких фильмов, как «Баллада о солдате» и «Белое солнце пустыни», всегда любил выпить. Чаша наполнялась, что не могло не привлечь его внимания. Уже нетрезвый, он обратился к Бодюлу:

- Иван Иваныч, а что вы потом будете с содержимым чаши делать?

- Как что? - удивился Бодюл. - Выльем!

- Ну, так же нельзя! - укоризненно покачал головой Валентин Иванович. - Зачем добру пропадать!

Он подошел к чаше, с трудом поднял ее и стал пить. Выпил все, не оставил ни капли!Из Молдавии российские звезды улетали, нагруженные подарками. Тут были и сувениры от молдавских крестьян, и обязательные деревянные бочонки, и бурлуи - кувшины с узким горлышком. Естественно, не пустые. А сам кинотеатр «Москова» незаметно прекратил свое существование в середине 90-х, превратившись в один из многочисленных тогда ночных клубов...

ЛЕОНИД РЯБКОВ