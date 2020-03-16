СРОЧНО! Президент Молдовы предложил объявить чрезвычайное положение из-за коронавируса

Дело в том, что именно парламент принимает окончательное решение о введение чрезвычайного положения, но все процедуры будут соблюдены. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в обращении к нации.

Президент Молдовы Игорь Додон выступил с обращением к молдавскому народу.

"С этим обращением выхожу к вам, уважаемые сограждане, так как в мире объявлена пандемия. ВОЗ выступает с прогнозом о миллионах зараженных коронавирусом. Необходимо принимать меры. Мы должны быть реалистами. Мы должны не дать кризису выйти из-под контроля. Мы закрыли авиасообщение, предприняли определенные меры, чтобы минимизировать скопление людей на улицах. Мы должны остановить распространение COVID-19", - заявил президент.

По его словам, необходимо быть солидарными и едиными, заботиться о ближнем, думать о своем здоровье.

"Принял решение выйти с предложением ввести чрезвычайное положение в стране", - заявил глава государства.

Дело в том, что по закону глава государства обращается к правительству с просьбой провести все процедуры для объявления в стране чрезвычайной ситуации. И потом в свою очередь окончательно утверждает это парламент.

"Требую, чтобы экономические агенты не повышали цены. Это было бы циничным и даже преступным. Не позволим, чтобы это случилось", - продолжил президент.

"Прошу все банки рассмотреть все возможности для принятия мер, чтобы не пострадали клиенты. Прошу граждан быть дома. Звоните чаще родителям, может им нужна помощь. Прошу, будьте ответственными. Каждый должен начать с себя".

«Комсомолка» проводит юридический ликбез, чтобы понять, как может измениться жизнь в Молдове с введением чрезвычайного положения. Для этого мы почитали законы, а также открыли Конституции страны

РОМАН ВЛАДИМИРОВ