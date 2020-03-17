В Молдове подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом

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Здоровье
Министерство здравоохранения сообщило о шести новых случаях заболевания.
Из 29 подтвержденных случаев коронавируса COVID-2019 в Молдове – 15 были завезены из-за рубежа. В 14 случаях инфицирование произошло уже в стране от тех, кто заболел ранее. Из шести новых случаев только два являются импортированными (из Великобритании), остальные четыре – случаи заражения уже внутри страны.
Первый случай коронавируса в Республике Молдова был зарегистрирован 7 марта 2020 года у женщины, прилетевшей из Италии. Состояние одной из женщин, находящихся на лечении в РКБ, остается критическим – врачи борются за ее жизнь.
Есть и хорошая новость: один человек в Молдове уже излечился от коронавируса. Оба теста показали отрицательный результат. Пациентку готовят к выписке.
Автор Михаил Генчу
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