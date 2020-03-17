Рост ВВП Молдовы в 2019 году составил 3,6%

ВВП Молдовы вырос по сравнению с 2018 годом на 210,1 млрд леев или на 3,6%.

Такую информацию представило Национальное бюро статистики. Согласно сообщению ведомства, валовой внутренний продукт за IV квартал 2019 года составил 54,9 млрд леев в текущих рыночных ценах и увеличился по сравнению с IV кварталом 2018 года в реальном выражении на 0,2%, а с учетом сезонных корректировок – на 0,9%. В то же время, по сравнению с III кварталом 2019 года ВВП снизился на 1,2%.

Росту ВВП в 2019 году по сравнению предыдущим годом в основном способствовали следующие виды экономической деятельности:

- Строительство (+1,3%) – его валовая добавленная стоимость (ВДС) выросла на 15,9%, а вклад в формирование ВВП составил 8,6%;

- Оптовая и розничная торговля; техобслуживание и ремонт автотранспорта и мотоциклов; транспорт и хранение; деятельность по размещению и общественному питанию (+1,2%) – их ВДС возросла на 5,7%, а вклад в формирование ВВП составил 21,8%;

- Добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность; производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом и горячей водой; кондиционирование воздуха; водоснабжение; очистка и обработка отходов и восстановительные работы (+0,4%) – рост ВДС составил 2,6%, а вклад в ВВП – 14,2%;

- Информационные услуги и связь (+0,4%) с меньшим вкладом в формирование ВВП (4,7%), но с существенным ростом ВДС (+9,2%).

Положительное влияние на рост ВВП оказали также налоги на продукты (+0,5%), объем которых увеличился на 3,6%, а удельный вес в ВВП составил 13,5%.

Вместе с тем, отрицательное влияние на физический объем ВВП оказали:

- Сельское, лесное и рыбное хозяйство (-0,2%) как результат снижения ВДС на 2,3%;

- Госуправление и оборона; обязательное социальное страхование; образование; здравоохранение и социальные услуги (-0,1%), ВДС которых сократилась на 0,8%, а вклад в формирование ВВП составил 11,8%.

С точки зрения использования ВВП, его рост в 2019 году был обеспечен, в основном, за счет:

- Валового накопления основного капитала (+3,1%), объем которого увеличился на 12,9%, а удельный вес в ВВП составил 25,6%;

- Конечного потребления домашних хозяйств (+2,5%), объем которого увеличился на 3,0%, а удельный вес в ВВП составил 83,3%.

Отрицательное влияние на индекс физического объема ВВП оказали:

- Чистый экспорт (‑1,5%), как результат значительного преобладания импорта товаров и услуг (55,2%) над экспортом (30,5%) в формировании ВВП;

- Изменение запасов (‑0,6%).

Такие цифры со ссылкой на НБС приводит infomarket.md.

Подготовил Михаил Генчу