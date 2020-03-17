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Политика
Бывшие министры стали советниками Додона
17.03.2020

Перестановки в аппарате президента. Сегодня кабинет министров претерпел изменения, в должность вступили сразу пять новых министров, которые представляли ранее ДПМ, однако после раскола партии предпочли довериться левому флангу, а не правому. В то же время несколько старых министров остались без своих портфелей - но не без работы.

Все они вернулись к исполнению обязанностей советников президента Додона - Корнелиу Попович стал советником в области образования, культуры и исследований, Аурелиу Чокой - советником в области внешней политики, и, наконец, Виктор Гайчук - советником в области обороны и безопасности.

Автор: Михаил Генчу


 
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