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Правительство утвердило чрезвычайное положение в связи с COVID-19: слово за парламентом
17.03.2020

Правительство предложит парламенту объявить в стране чрезвычайное положение на 30 дней.

Проект решения по этому вопросу был принят на заседании правительства, созванном сегодня вечером, 16 марта, после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сегодня, 17 марта, депутаты соберутся на заседание, чтобы рассмотреть этот вопрос.

Премьер-министр Ион Кику также потребовал принять меры, чтобы в секторах, управляемых министрами и министерствами, в следующий период присутствовал на работе только строго необходимый персонал, остальной чтобы оставался дома. Это необходимо для ограничения потока пассажиров в общественном транспорте с целью снижения риска распространения инфекции.

Согласно закону, чрезвычайное положение в Молдове объявляет парламент по инициативе президента или премьер-министра. Ранее с предложением к правительству о введении в стране чрезвычайного положения обратился президент РМ Игорь Додон.

Подготовил Михаил Генчу


 
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