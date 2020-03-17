Примэрия вносит строгие ограничения в работу общественного транспорта столицы

Транспорт будет работать только для перевозки сотрудников, занимающихся профилактикой и борьбой с коронавирусом.

Такое предложение сегодня, 16 марта, было озвучено на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщил в социальной сети генпримар столицы Ион Чебан, в отношении работы общественного транспорта в Кишиневе будут внесены следующие изменения:

- Троллейбусы будут курсировать только по основным маршрутам в пределах контактных сетей для перевозки сотрудников из основных областей, направленных на профилактику и борьбу с инфекцией COVID-19.

На всех транспортных средствах должно быть обеспечено присутствие человека из правоохранительных органов. Доступ к общественному транспорту должен осуществляться строго на основании специальных разрешений или удостоверений.

Поездки на троллейбусах должны быть бесплатными, контролеры работать в общественном транспорте не будут.

2. Для медицинских учреждений должны быть предоставлены автобусы, которые будут доставлять сотрудников на работу и домой. Ответственные за транспорт в рамках Управления электротранспорта и городского автобусного парка должны вместе с руководителями медицинских учреждений согласовать необходимое количество транспортных единиц и график их работы.

3. Для специалистов в пригородах мы проанализировали возможность заключения контрактов с отдельными транспортными единицами, при необходимости будем вмешиваться в зависимости от каждого конкретного случая.

4. Комиссия по чрезвычайным ситуациям берет на себя окончательное решение о функционировании общественного транспорта в Кишиневе.

Подготовил Михаил Генчу