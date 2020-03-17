Одна из кишиневских компаний такси предоставила 900 машин для медиков

Город солидаризируется в борьбе с вирусом. Врачи выходят на первый план в нашей стране, которая пытается сплотиться против страшного вируса, меняющего наш привычный образ жизни и лишающего жизней самых уязвимых. В складывающихся условиях на плечи врачей будет выпадать все больше и больше работы, и компания itaxi отреагировала на этот запрос, объявив, что готова возить врачей бесплатно.

Все 900 машин, как гласит сводка компании, готовы возить врачей - службы 14222, 14428, 14999, все они предоставят свои автомобили бесплатно. В то же время компания призвала всех кишиневцев по возможности оставаться дома, использовав хэштег #staiacasa.