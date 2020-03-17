В Молдове не один, а трое излечившихся от COVID-19.....

Медики теперь ждут результатов повторных тестов, чтобы окончательно удостовериться в излечении и заявить о первой победе [эксклюзивный комментарий главы Минздрава]

Хорошая новость! Как нам сообщила министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну, по предварительным данным, трое человек, заразившихся Covid-19, излечились.

- Пока ждем результатов повторных тестов и пока не объявляем о трех вылечившихся, пока окончательно в этом не убедимся, - рассказала "Комсомольской правде" в Молдове министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну. - Пока предварительно, трое выздоровевших. Но первого выздоровевшего выписываем уже завтра, результаты хорошие.

Там очень интересный случай.

Это женщина, которая приехала из Италии. Ей дали режим самоизоляции и прописали лечение. У нее была очень легка форма, если бы изначально сделали бы ей тест, то не определили бы коронавирус. Но, к сожалению, она пошла по принципу самолечения, изменила его и принимала антибиотики, которые были не нужны совсем. Ей стало хуже и ее пришлось госпитализировать.

- Как вы думаете, сколько продлится режим чрезвычайного положения в стране?

- На сегодняшний момент, 30 дней, потом посмотрим, как будет развиваться ситуация. Все худшее еще впереди, потому что нас ждет местное распространение. Люди не приняли всерьез режим самоизоляции, контактировали с близкими и другими окружающими. Если люди будут жить по принципу самоизоляции, не выходить на улицы, то, надеемся, то ситуация выправится к лучшему.

ЛЕОНИД РЯБКОВ