Кишиневцы, без паники: Над городом хлорку "несут" вертолеты, а слухи об этом постят идиоты

Советник президента Молдовы Эрнест Варданян опроверг информацию о тотальной дезинфекции столицы с воздуха.

В социальных сетях, а также в родительских чатах появилась информация о том, что якобы с понедельника, 16 марта, с 23:00 и до вторника, 17 марта, 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции. Поэтому, дескать, окна и балконы должны быть закрыты, а на улице после 23:00 находится нельзя. И, мол, это сообщили из военной части.

Советник президента Молдовы Эрнест Варданян опроверг информацию о том, что над столицей будут кружить вертолеты и разбрасывать лекарства:

"Внимание, фейк! За последние часы многие пользователи ФБ в Молдове стали получать это «срочное сообщение». Не верьте! Такого нет и быть не может!" - написал Варданян в соцсетях.

Также он предостерег любителей фейков.

"В случае если в Молдове введут чрезвычайное положение, создателям и распространителям фейковых новостей придется несладко. Специалисты по кибернетической безопасности в составе силовых структур начнут поиск и задержание авторов фальшивых сообщений, в том числе выискивая их по IP-адресу, так что и VPN не поможет", - отметил советник президента.

Депутат парламента Никита Цуркан также написал:

"Люди - очнитесь! Не пересылайте фейки с вертолетами, не поднимайте панику! У нас нет вертолетов. Не все гражданские вертолёты могут летать по ночам. Плюс у пилотов должен быть специальный допуск для ночных полетов. Посвятите лучше время своим семьям", - успокоил Цуркан жителей страны.

Ранее правительство предложило ввести чрезвычайное положение на 30 дней. На заседании 16 марта кабинет министров обсудил два проекта постановлений. Оба представлял министр юстиции Фадей Нагачевский.

Проект постановления о внесении изменений в закон о режиме чрезвычайных ситуаций, осады и войны включил поправки и дополнения в статьи 20, 22, 24 и 25 Закона №212 - XY от 24 июня 2004 года. Основанием для внесения изменений стало быстрое распространение в регионе вируса COVID-19, отрицательная динамика эпидемиологической ситуации в стране, а также то, что ВОЗ оценивает угрозу эпидемии, как «очень высокую». 30 января 2020 года ВОЗ охарактеризовала ситуацию в области общественного здравоохранения на международном уровне как чрезвычайную.

Правительство приняло постановление, которым предлагает парламенту ввести в стране чрезвычайное положение на 30 дней. Соответствующий проект постановления кабмин передаст на рассмотрение депутатам.

ЛИДИЯ ТКАЧ