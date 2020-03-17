17 Марта 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Молдавские предприниматели просят помощи властей
17.03.2020

Коронавирус против бизнеса. Более сотни малых и средних предприятий, а также четыре профильные ассоциации направили петицию руководству страны. Они выражают обеспокоенность тем, что из-за вынужденного закрытия не смогут платить зарплаты, налоги и НДС. А потому просят, чтобы власти оказали им поддержку.

"Мы предлагает продлить сроки выплаты зарплат, НДС и сдачи отчётов, а также обсудить с банками возможность перерасчета графика погашения кредитов", - говорит директор Алянса малых и средних предприятий Лилиана Бусуйок. 

"Мы бы хотели иметь поддержку для выплаты зарплаты сотрудникам, которые вынужденно ушли в отпуск из-за карантина. Помогло бы использование взносов социального страхования для выплаты компенсаций", - заявила председатель женской бизнес-ассоциации Анжела Гладей.

Рассмотреть проблемы, с которыми столкнулись предприниматели, ранее пообещали президент Игорь Додон и премьер-министр Ион Кику. Чтобы снизить вероятность распространения COVID-19 в стране были закрыты рынки, торговые центры, спортзалы, развлекательные заведения и места общественного питания. Но кафе и рестораны могут и дальше доставлять еду клиентам на дом.

Продолжают работать в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки и автозаправки.


 
Количество просмотров:
113
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.