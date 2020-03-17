Молдавские предприниматели просят помощи властей

Коронавирус против бизнеса. Более сотни малых и средних предприятий, а также четыре профильные ассоциации направили петицию руководству страны. Они выражают обеспокоенность тем, что из-за вынужденного закрытия не смогут платить зарплаты, налоги и НДС. А потому просят, чтобы власти оказали им поддержку.

"Мы предлагает продлить сроки выплаты зарплат, НДС и сдачи отчётов, а также обсудить с банками возможность перерасчета графика погашения кредитов", - говорит директор Алянса малых и средних предприятий Лилиана Бусуйок.

"Мы бы хотели иметь поддержку для выплаты зарплаты сотрудникам, которые вынужденно ушли в отпуск из-за карантина. Помогло бы использование взносов социального страхования для выплаты компенсаций", - заявила председатель женской бизнес-ассоциации Анжела Гладей.

Рассмотреть проблемы, с которыми столкнулись предприниматели, ранее пообещали президент Игорь Додон и премьер-министр Ион Кику. Чтобы снизить вероятность распространения COVID-19 в стране были закрыты рынки, торговые центры, спортзалы, развлекательные заведения и места общественного питания. Но кафе и рестораны могут и дальше доставлять еду клиентам на дом.

Продолжают работать в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки и автозаправки.