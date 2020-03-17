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Кому что, а PDM кресло!
17.03.2020

За молдавской Демпартией зарезервировано кресло спикера парламента или премьер-министра в рамках коалиции  с социалистами. Об этом заявил почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков. 

По его словам, это кресло займет лидер ДПМ Павел Филип:

"Господин Филип будет кандидатом на пост спикера или премьер-министра, посмотрим еще. Проблема в том, что мы вошли во власть в очень ответственный момент. В соглашении записано, что демократам отойдет один из этих постов сразу после президентских выборов".

В общем, Демпартия возвращена во власть более, чем полностью. Игорь Додон свои обязательства перед ДПМ и Владом Плахотнюком выполнил более, чем полностью.

@GK


 
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