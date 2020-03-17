Новые данные о коронавирусе в Молдове: 29 больных, два - в очень тяжелом состоянии

Глава минздрава Виорика Думбрэвяну назвала возраст заболевших COVID-19.

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну рассказала о статистике на 09.00 на вторник, 17 марта. Итак, всего в Молдове 29 подтвержденных cлучаев коронавируса.

По возрастам:

0 - 9 лет - 1 случай.

10-19 лет - 2 случая,

20-29 лет - 3 случая,

30-39 лет - 5 случаев

40- 49 - 4 случая

50-59 - 5 случаев

60- 69 - 9 случаев.

15 случаев - импортных из Италии, Франции, Великобритании и Швейцарии. 14 - местных: Кишинев, Хынчешты, Сороки.

У двоих пациентов состояние удовлетворительное, 23 - среднее состояние.

- В детской больнице 2 человека, у которых подтвержден диагноз. Состояние среднее. В то же время, в РКБ два человека, у одного состояние удовлетворительное, а у двоих очень тяжелое. Один пациент на искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, но пока, к сожалению, нет прогресса, - сообщила министр.

Она подчеркнула, что в кризисной ситуации, в которой находится Молдова, видны ценности граждан.

- Мы заметили солидарность с врачами. Хочу выразить признательность людям, поддерживающим систему здравоохранение и поблагодарить медработников, - сказала министр.