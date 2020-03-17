Новые данные о коронавирусе в Молдове: 29 больных, два - в очень тяжелом состоянии

|
|
...
|
Главная
Глава минздрава Виорика Думбрэвяну назвала возраст заболевших COVID-19.
Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну рассказала о статистике на 09.00 на вторник, 17 марта. Итак, всего в Молдове 29 подтвержденных cлучаев коронавируса.
По возрастам:
0 - 9 лет - 1 случай.
10-19 лет - 2 случая,
20-29 лет - 3 случая,
30-39 лет - 5 случаев
40- 49 - 4 случая
50-59 - 5 случаев
60- 69 - 9 случаев.
15 случаев - импортных из Италии, Франции, Великобритании и Швейцарии. 14 - местных: Кишинев, Хынчешты, Сороки.
У двоих пациентов состояние удовлетворительное, 23 - среднее состояние.
- В детской больнице 2 человека, у которых подтвержден диагноз. Состояние среднее. В то же время, в РКБ два человека, у одного состояние удовлетворительное, а у двоих очень тяжелое. Один пациент на искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, но пока, к сожалению, нет прогресса, - сообщила министр.
Она подчеркнула, что в кризисной ситуации, в которой находится Молдова, видны ценности граждан.
- Мы заметили солидарность с врачами. Хочу выразить признательность людям, поддерживающим систему здравоохранение и поблагодарить медработников, - сказала министр.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|