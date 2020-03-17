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Комсомолка из дома, в телеграмме: Я на Камсике сижу....
17.03.2020

В былые времена, увидев ТАКОЕ на Камсике в Кишиневе, можно было спокойно решить, что сошел с ума не только ты, но и мир вокруг.
А сегодня - норм.

Дезинфекция идет полным ходом.

Оставайтесь дома, не будьте как наш корреспондент (и другие горе-бегуны), решивший, что именно сейчас самое время убежать от инфаркта.
На карантин, олимпийцы - потом будете заразу разносить по округе со средней скоростью молдавского бегуна.

Ловись, коронавирус - большой и маленький!

На втором кругу наш горе-бегун (он же - корреспондент "КП") увидел, что еще и рыбаки пришли. Рыбы в Камсике отродясь нормальной не было, но коронавирус поймать можно легко.

Мэй, беги уже домой - папарацци!


 
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