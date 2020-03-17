Как в Молдове засудить работодателя, который в карантин из-за коронавируса нарушает права сотрудников

Важный текст и для владельцев компаний, и для простых сотрудников: первым - чтобы не нарушали трудовое законодательство, вторым - чтобы могли отстоять свои права, пусть даже в суде!

Молдова уходит на карантин. В школах, университетах, детских садах ввели вынужденные "каникулы". Закрылись рынки, торговые центры, спортивные клубы. Никому уже не нужны покупки в бутиках, все забыли про распродажи одежды, а "ноготочкам" и прическам - сказали: "До свидания!"

Целая прослойка людей, задействованных в сфере услуг и торговли, оказалась без работы. Именно им сейчас страшно, и не до шуток. Одним намекнули, что не мешало бы написать заявление на отпуск за свой счет, другим и вовсе прямым текстом заявили, что работы нет и не будет, а заявление по собственному желанию на увольнение надо было написать еще пару пару дней назад.

Как быть в нынешней ситуации?

Как работодателям не нарушить закон, а работникам отстоять свои права?

В контексте эпидемиологической ситуации в Молдове и возникновения риска заболевания вирусом нового типа COVID-19 Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты вышло с рекомендациями, которые призваны прояснить правовые ситуации, касающиеся трудовых отношений между работодателем и работником:

1. Изучение сторонами возможности обеспечения работой на дому (согласно ст. 290 Трудового кодекса Молдовы, которая так и называется «Надомники» и посвящена их труду);

2. Установления с письменного согласия работников индивидуальных программ работы с гибким режимом рабочего времени (в соответствии с ст. 100 Трудового кодекса, в которой говорится, что работодатель может установить индивидуальные графики в режиме гибкого рабочего времени с письменного согласия обеих сторон).

3. Установление с согласия обеих сторон работы в рамках неполного рабочего дня (в соответствии со ст. 97 Трудового кодекса), при которой работники получают вознаграждение пропорционально отработанному времени или объему выполненной работы;

4. Регистрация на предприятии простоя, работники которого получают вознаграждение (Статья 80-1). Оплата времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя или работника, за исключением периода технического простоя (статья 80), производится в размере не менее двух третей основной заработной платы, установленной работнику, но не менее одной минимальной часовой ставки, установленной действующим законодательством, за каждый час простоя.

5. В случае временной невозможности продолжения производственной деятельности по объективным экономическим причинам работодатель может объявить о техническом простое. Во время технического простоя работники находятся в распоряжении работодателя, с тем чтобы он имел возможность в любое время распорядиться о возобновлении деятельности. На период технического простоя работники получают ежемесячно пособие в размере не менее 50 процентов основной заработной платы, за исключением случаев приостановления индивидуального трудового договора в соответствии с ст. 77 Трудового кодекса.

6. Предоставление работникам (на основании письменного заявления) ежегодного отпуска (в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса), включая неиспользованные ежегодные выходные (в соответствии с ст.119 Трудового кодекса), с выплатой отпускного пособия (в соответствии со ст. 117 Трудового кодекса).

7. Предоставление работникам (на основании письменного заявления и с согласия работодателя) неоплачиваемого отпуска (в соответствии со ст. 120 Трудового кодекса). Продолжительностью до 120 календарных дней, для чего работодателем издается приказ (распоряжение, решение, постановление).

8. В случае установления на предприятии в соответствии с законом карантина индивидуальный трудовой договор приостанавливается в соответствии с положениями ст. Трудового кодекса. Однако все это должно быть зафиксировано письменно.

Трудовой кодекс вам в помощь!

Если вы видите, что в данный момент с вами поступают несправедливо, постарайтесь решить вопрос полюбовно. Но если не получается, просто спокойно фиксируйте нарушения, не скандальте: не стоит тратить нервы и портить себе настроение. Разберетесь с обидчиками в суде! Правда, позже - после того, как все это закончится.

Берегите себя и своих близких!

Дарья ЗИМБЕЛЬСКАЯ, Facebook