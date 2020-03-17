Итоги довыборов в парламент – это проигрыш Санду

Если бы правые победили, то устроили бы такой карнавал за счет пенсионеров и бюджетников - с девками, перьями, танцами - что в Бразилии бы засмущались!

Поздравляю Штефана Гацкана с категорической победой в Хынчештах!

Он набрал 5539 голосов, то есть почти на 1000 голосов больше, чем его ближайший конкурент Олеся Стамате (4554). Традиционно, группировка Канду-Санду-Шор и подхрюкивающий им Р.Усатый, узнав результаты, устроили коллективный вой!

Мол, президент рисковал жизнью граждан, устроив эти выборы! ПСРМ победила, потому что кандидаты ПДС и ППДП пошли 2 колоннами! Причина воя понятна. ПДС Санду проиграла, ПСРМ победила. Будь наоборот, тогда бы воя не было.

Устроили бы такой карнавал за счет пенсионеров и бюджетников - с девками, перьями, танцами-, что в Бразилии бы засмущались!

А теперь по существу.

Пандемия говорите? Так Франция тоже организовала местные выборы. А ведь там ситуация с эпидемией в десятки раз хуже чем у нас. Чего не критикуете?

Президент не запретил выборы? А при чем тут он ? Решение принимает ЦИК. И никто в ЦИК не обращался с просьбой переноса выборов. Почему не обратились? Потому что были уверены, что победят! Хынчешты же их вотчина.

Более того, Стамати и Кобзак люто агитировали до последнего дня. В воскресенье бегали по всему району как охотничьи псы! Коронавирус? Не слышали! Аргумент про раздробленность тоже смешон. У ПДС+ППДП меньше голосов чем у ДПМ+ПСРМ. Короче, лузер –это карма.

На самом деле, эти господа понимают, что выборы нанесли им тяжелый удар.

1. Правые проиграли на своей территории, где левые никогда не побеждали

2. Выборы в Хынчештах –репетиция перед президентскими. И они показали, кто фаворит.

3. Санду доказала, что без поддержки Нэстасе, она не может взять даже мандат в Хынчештах, не то что должность президента. Она –не лидер и не может претендовать на статус ЕДИННОГО КАНДИДАТА от правых сил.

4. ПСРМ окрепла, получив еще одного депутата в парламенте.

Короче, ПДС –это запущенный случай политической импотенции. Тут уже и виагра, и Сорос бессильны.

БОГДАН ЦЫРДЯ