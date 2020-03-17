В Налоговой службе рассказали, как в 2019 году боролись с зарплатами по-черному

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Экономика
Государственная налоговая служба в 2019 году рьяно боролась с зарплатами в конвертах. Налоговики проверили 111 точек общепита и гостиниц, 19 строительных фирм и 102 транспортных структуры.
Работу провели междисциплинарные команды, в которые входят представители Государственной налоговой службы, Государственной инспекции труда, Министерства внутренних дел и Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы. Всего было произведено 1465 налоговых визитов, 341 встреча с участием работодателей из секторов высокого риска. Было передано 469 писем работодателям, состоялось 169 семинаров для работодателей и работников.
Налоговая служба приняла 406 решений по делам о нарушениях законодательства об оплате труда, в результате чего были рассчитаны обязательства по выплате заработной платы на общую сумму 23,2 миллиона леев, из которых не были выплачены 15,3 миллиона леев, передает портал Mybusiness.md.
Подготовил Михаил Генчу
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