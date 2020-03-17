Партии, которые пройдут в парламент в случае досрочных парламентских выборов!

Если бы в следующее воскресенье проводились досрочные парламентские выборы, то в законодательный орган с уверенностью прошли две партии, а одна бы оказалась на пределе – по крайней мере, это следует из данных опроса, проведенного компанией Inteligente SRL (iData), 13-15 марта этого года на выборке из 326 человек.

Как сообщает ТРИБУНА, согласно опросу ПСРМ получит 21,2%, PAS – 13,3%, а на пределе будет платформа «DA» – 4,8%.

В то же время, за ПКРМ проголосуют – 3,5%, ДПМ – 2,0%, партию «Шор» – 1,6%, «Unirea» – 0,2%, PUN 1,0%, PN – 0,6%, ЛДПМ – 0,2%, не будут голосовать – 14,3% и не знают, не отвечают – 37,5%.

Андриана Кептине