Депутат Олейник предложит парламенту меры по снижению отрицательного воздействия на национальную экономику

Независимый депутат Александру Олейник утверждает, что эпидемия коронавируса, которая продолжает распространяться, ведет к панике в обществе и начинает проявляться во всех социально-экономических сферах.

Как сообщает ТРИБУНА, в публикации в своем блоге Александру Олейник написал, что объявление чрезвычайного положения, которое является своевременной мерой чтобы остановить явление распространения, также имеет другое измерение – экономическое, которое может привести к краху многих сегментов и компаний национальной экономики.

«Поскольку эпидемия коронавируса распространяется до тревожных уровней на европейском континенте, государство Республика Молдова, которая является парламентской страной, ее законодательный орган обязан вмешиваться в такие кризисные ситуации с помощью мер поддержки здравоохранения и мер поддержки для секторов и компаний, которые уже страдают или пострадают в результате этих мер. Но самое главное, необходимо вмешаться, чтобы попытаться свести к минимуму воздействие на граждан и попытаться избежать экономического кризиса», написал депутат, добавив, что некоторые европейские правительства уже объявили о мерах, направленных на выведение компаний из тупика.

Александру Олейник отметил, что и в Республике Молдова хозяйствующие субъекты уже бьют тревогу по поводу двух больших проблем – ситуации работников и ликвидности.

«Чтобы избежать пессимистических сценариев для наших граждан и национальной экономики, необходимо принять план антикризисных мер, в котором будут проанализированы все сферы национальной экономики и поддерживаться фирмы, находящиеся в трудном положении, и в частности, сотрудники этих предприятий. А для того, чтобы сократить время, необходимое для принятия таких мер, я предложу парламенту для рассмотрения проект постановления парламента Республики Молдова о мерах по смягчению негативного воздействия на национальную экономику по причине эпидемии коронавируса, которое приведет к утверждению антикризисного плана», написал Олейник.

Андриана Кептине