Коалиция Канду-Санду-Шор демонстрирует полное единство в парламенте: они всегда «против»

Депутаты от оппозиции снова продемонстрировали единство в парламенте, отказавшись голосовать за назначение четырех членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) по квоте преподавателей-юристов.

В знак протеста депутаты из неформальной коалиции Канду-Санду-Шор дружно покинули заседание, обвинив новую коалицию ПСРМ и ДПМ в подтасовке конкурса. В ответ депутат от ПСРМ Григоре Новак, входящий в комиссию по праву, назначениям и иммунитету, обратил внимание депутатов, что последние выдвигают в парламенте стерильные и далекие от реальности обвинения. Он также напомнил, что члены комиссии от этих фракций располагали достаточным временем, чтобы представить всю информацию о кандидатах на должность члена ВСМ, если у них таковая имеется.

- Если у вас была информация об определенных кандидатах, и вы ее скрыли, тогда переходите в другую категорию – в подозреваемые, так как вы покрываете кого-то, - заявил Новак.

Более того, депутаты группы Канду покинули зал заседаний комиссии во время конкурса вместо того, чтобы задавать вопросы кандидатам, «предпочтя давать спектакли перед журналистами» и участвовать «в низкопробном шоу», о чем им также напомнил Григоре Новак.

В итоге, сегодня, 17 марта, парламент одобрил назначение четырех преподавателей права на должность членов Высшего Совета Магистратуры. Ими стали Каролина Чугуряну-Михайлуцэ, Елена Белей, Валентина Коптилец и Ион Крецу. Все четверо претендентов были отобраны после конкурса, организованного Юридической комиссией по назначениям и иммунитету.

Автор Михаил Генчу