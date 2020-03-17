Парламент Молдовы официально утвердил чрезвычайное положение в стране на 60 дней

Депутаты проголосовали за то, чтобы в стране из-за коронавируса был введен режим чрезвычайного положения. Молдавские депутаты проголосовали за введение в республике чрезвычайного положения.

По закону чрезвычайное положение вводится по предложению президента республики или правительства. Вчера президент Игорь Додон обратился к нации и предложил ввести из-за коронавируса режим чрезвычайного положения.

Его продолжительность не может превышать 60 дней. В зависимости от развития ситуации президент страны или правительство могут обратиться к парламенту с просьбой как о продолжении или сокращении его срока, так и распространении действия на определенные местности. И вот 17 марта парламент Молдовы проголосовал за введение Чрезвычайного положения - сроком на 60 дней.

Мы вели онлайн-репортаж с заседания законодательного органа. Оно вступает в силу с момента одобрения парламентариями и будет опубликовано в Официальном мониторе. Чрезвычайное положение введено с связи ситуацией, связанной с вирусом COVID-19. Премьер Ион Кику уточнил, что на данный момент ЧП введено в 12 европейских государствах, включая и Румынию. Он объяснил депутатам, что 60-дневный срок запрошен с учетом развития пандемии в других государствах.

- Я был бы очень рад придти к вам на будущей неделе и просить отмены чрезвычайного положения, - сказал премьер.

Глава кабмина поблагодарил медиков за самоотверженность и профессионализм, а граждан и предпринимателей за проявление гражданского духа, который они продемонстрировали в этот период.

- Мы будем действовать со всей решимостью для обеспечения стабильности в стране и защиты здоровья граждан, - заявил Кику.

На период чрезвычайного положения могут быть предприняты следующие меры: b) введение особого режима въезда в страну и выезда из нее; с) введение нормированного потребления продуктов питания и других предметов первой необходимости; d) введение карантина и проведение других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий; e) осуществление в установленном законом порядке реквизиции имущества в целях предупреждения ситуаций, приведших к объявлению чрезвычайного положения, и ликвидации их последствий; f) установление особого режима работы хозяйствующих субъектов и публичных учреждений, решение иных вопросов их деятельности в целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; g) изменение порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей хозяйствующих субъектов и публичных учреждений; h) запрещение отставки работников, кроме случаев, предусмотренных нормативными актами для данного периода; i) вызов граждан для выполнения трудовой обязанности в интересах общества в соответствии с законом; j) введение особых правил пользования средствами связи.

При чрезвычайном положении все распоряжения комиссии по чрезвычайным ситуациям являются обязательными к исполнению руководителями центральной и местной администраций, экономическими агентами, госведомствами, а также гражданами и другими лицами, находящимися на территории Молдовы

ЛИДИЯ ТКАЧ