Американское правительство спешно эвакуирует граждан США из Молдовы, в том числе посла

Сегодня вечером из аэропорта Кишинева улетел огромный самолет, на котором нашу страну покинули заокеанские друзья.

Информация о том, что посольство США в Молдове и граждане этой страны, находившиеся в республике, эвакуированы, - самолет улетел около шести вечера 17 марта из Кишиневского аэропорта, - вызвало панический интерес наших граждан. Многие вопрошают: «Всё так плохо?» Более того, как написал на своей страничке в Фэйсбуке политик Михаил Ахремцев, посол Дерек Хоган отправился за океан еще вчера, 16 марта - за стуки до объявления ЧП в Молдове. Что-то знал?

Так что, все пропало? Ведь, говорят, американцы покидают места дислокации, когда полная "пятая точка". Хочется ответить вопросом на вопрос: «А что им делать в чужой стране без работы 60 дней?» Согласитесь, любой бы захотел провести это время дома.

Итак, в связи с угрозой распространения коронавируса американское посольство эвакуировало своих сотрудников и их семьи, а также тех американцев, которые пребывали в Молдове с разными целями. Корпус мира также призвал своих волонтеров в тех странах, где существует угроза эпидемии коронавируса, обратиться в посольства США для эвакуации.

Постарались взять на борт за 800 долларов США за билет и тех граждан Америки, кто находился в Молдове с частными визитами. Самолет направился в Даллес, штат Вирджиния.

Эти меры – не паника, не бегство. Это обычная практика. Правительство, как известно, должно заботиться о своих гражданах, особенно, о тех, кто отправлен с дипмиссиями за границу. И если в стране существует угроза эпидемии, любое правительство свои дипмиссии эвакуирует, чтобы уже дома, в родной стране, оказать помощь (если потребуется).

Другой аспект, пожалуй, самый важный: когда ничего не функционирует, в том числе, когда консульства не ведут прием граждан, а посольства отменяют все мероприятия, что делать работникам дипмиссий в съемных домах и квартирах в полной изоляции?! Дома, как известно, и стены помогают.

ЛИДИЯ ТКАЧ