В республике запущен Центр информирования Coronavirus Moldova

Тут представлена вся информация. Все, что нужно знать о коронавирусе COVID-19, вы найдете на сайте Центра информирования Coronavirus Moldova (INFO.C19.MD).

На информационном портале INFO.C19.MD подробно описаны симптомы заболевания и рекомендации по гигиене и социальному поведению. Кроме того, здесь вы найдете ответы на основные вопросы, связанные с коронавирусом, а также последние данные о распространении заболевания в республике.

В частности, что касается гигиены, то специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

1. Как можно чаще мойте руки с водой и мылом или используйте антисептические средства на основе спирта.

2. Прикрывайте рот и нос салфеткой или согнутым локтем при кашле и чихании. После этого сразу же выбросите салфетку в закрытый мусорный бак и вымойте руки.

3. Старайтесь не трогать глаза, нос и рот немытыми руками.

4. Старайтесь не передавать друг другу стаканы, тарелки или личные вещи и дезинфицируйте все поверхности, к которым часто прикасаются. Проветривайте помещения по несколько раз в день.

5. Правильно готовьте мясо и яйца.

6. Избегайте незащищенного контакта с дикими и домашними животными.

В плане социального поведения:

1. Избегайте близких контактов с людьми, у которых симптомы гриппа и простуды.

2. Избегайте, насколько это возможно, многолюдные места и соблюдайте социальную дистанцию как минимум в 1 метр от других людей.

3. Боритесь со стрессом и будьте позитивными! Общайтесь с семьей и друзьями, найдите приятное занятие и получайте информацию из проверенных источников.

4. Соблюдайте рекомендации органов здравоохранения и Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Медицинская помощь:

1. Оставайтесь дома, если у вас есть симптомы гриппа или простуды. Позвоните семейному врачу, чтобы попросить совет, НЕ идите сразу же в отделения скорой помощи. В случае, если вы являетесь носителем вируса, есть риск, что вы передадите его другим людям.

2. Если вы путешествовали в зоны, где наблюдается COVID-19 или если вы контактировали с больным, позвоните семейному врачу, проинформируйте его об истории ваших путешествий. Если у вас симптомы COVID-19, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

3. Не занимайтесь самолечением.

INFO.C19.MD - информационный портал о ситуации, сложившейся в связи с коронавирусом в Молдове. Наша цель - правильно и быстро информировать население, а также осведомлять о трудностях, вызванных пандемией.

Этот портал – инструмент Open Source, созданный и разработанный сообществом разработчиков Code4md и C19.MD Open Source. На данный момент портал находится в процессе разработки, и в скором времени информация будет дополнена.

Подготовил Михаил Генчу