Отчет Иона Чебана: что в Кишиневе делается для борьбы с распространением коронавируса

Генпримар Кишинева Ион Чебан встретился сегодня с президентом страны Игорем Додоном.

Как рассказал столичный градоначальник, они обсудили действия примэрии Кишинева по предотвращению распространения коронавируса и преодолению кризисной ситуации.

— Мы говорили о мерах, ежедневно принимаемых ответственными структурами и об инициативах, которые кажутся жесткими, но являются необходимыми для того, чтобы избежать риска заражения новым вирусом, — отметил Чебан.

Генпримар перечислил эти меры:

— Кризисная ячейка примэрии регулярно собирается на заседания, в ходе которых обсуждаются все предпринятые меры и дальнейшие шаги.

— Комиссия резервного фонда выделила около 2 млн. леев ответственным управлениям, претурам секторов и Муниципальной детской инфекционной больнице для усиления мер предосторожности по борьбе с вирусом нового типа.

— Примэрия Кишинева открыла банковский счет, на который могут внести пожертвования как физические, так и юридические лица для покупки масок, перчаток, дезинфицирующих средств и средств защиты.

— Проводятся работы по дезинфекции парков, дворов, санитарных помещений, а также дверей и лестниц зданий.

— Закрыты игровые площадки во избежание риска заражения детей коронавирусом.

— На маршруты выведены все автобусы и троллейбусы во избежание скопления людей в транспорте и на остановках, также людям сообщают о необходимости соблюдать рекомендуемое расстояние не менее одного метра друг от друга.

— Было принято решение, чтобы в часы пик на каждой остановке присутствовали 2 сотрудника полиции для предотвращения перегрузки пассажирами общественного транспорта.

— Расширена информационная кампания: созданы аудио- и видеоролики, распечатаны листовки, на уличных панно размещена информация для граждан.

Ион Чебан заверил, что муниципалитет принимает все необходимые меры, чтобы избежать обострения ситуации, и поблагодарил главу государства за поддержку.