Хроники коронавируса в Кишиневе: горожане требуют от прохожих к ним не приближаться ближе, чем на метр

Никакого ажиотажа в продовольственных магазинах не наблюдается, продукты завозят вовремя и в достаточном количестве.

Живу на Буюканах и вышел на улицы посмотреть, что происходит. Рынок «Цэрэнкуца», что на улице Крянгэ, закрыт, как и прочие в стране. Зато торговый, где около десятка-полутора бутиков торговали продуктами, еще вчера работал. Сегодня он тоже закрыт. У ворот стоят двое полицейских в медицинских масках на лицах разворачивают покупателей.

- Почему закрыт? - интересуюсь.

- Это территория рынка, потому и закрыт!

Из дверей центра выпархивают последние продавцы и спешат по домам.

Людей мало, впрочем, как и машин. Очереди только у банков и маркетов. У хлебного - огромная очередь. Зато общественный транспорт функционирует сверхисправно — троллейбусы идут косяками — по два и даже по три сразу. Сажусь.

У водительского места стоит некий смотрящий в какой-то форменной куртке, внимательно смотрит на пассажиров. Ходит кондуктор и обилечивает.

- Сказали же, что общественный транспорт будет бесплатным! - я протягиваю ей два лея.

- Бесплатный?! Ишь, чего захотели! - она протянула талон и отошла, что-то недовольна бурча под нос.

Под фирменным передником, куда обычно кондукторы складывают деньги, был надет какая-то медицинского назначения курточка. Кондуктор села к пассажиркам пожилого возраста и стала показывать, где у нее порвалась курточка в нескольких местах. А как же провилактика? Как же предостережение находиться минимум в метре друг от друга?!

Вышел через три остановки. Стоит одинокая бабулька и торгует каким-то щавелем и луком.

- Полиция утром разрешила, - печально протягивает она. - Но никакой торговли нету, людей на улицах почти нет!

Тут два супермаркета, в одном очередь, чтобы войти внутрь. Запускают партиями по четыре-пять человек. В очереди попалась слишком уж словоохотливая пенсионерка, она пыталась завести разговор, чтобы время скоротать.

- Держитесь от меня на расстоянии метра! - чуть не прикрикнула на нее девушка с повязкой на лице и судорожно от нее отшатнулась.

В самом маркете продуктов полно, машины вовремя доставляют свежий товар. Есть и скидки, ничего, вроде, не подорожало. А вот покупателей маловато. Кассиры в тех же медицинских повязках на лицах и перчатках на руках скучают в ожидании затарившихся покупателей.

Очередь за хлебом.Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

Иду мимо троллейбусной остановки. Ее дезинфицируют двое. Вытащили какой-то аппарат на улицу, включили и с пылесосным шумом опрыскивают стены остановки и скамейку.

У «моего» дома торгуют с колес молочкой.

- Держите дистанцию в метр! - предупреждает меня продавец. - Не приближайтесь!

Физически мы должны быть подальше друг от друга, но давайте держаться вместе и сообща хотя бы виртуально!

ЛЕОНИД РЯБКОВ