В Кишиневе введен новый запрет в связи с коронавирусом

В молдавской столице детские площадки обтянуты желтой полицейской лентой — такие меры вынужден предпринять муниципалитет в связи с опасностью распространения коронавируса.

Несмотря на жесткие меры, предпринятые государством в связи с опасностью распространения коронавируса многие молодые мамы, гуляющие с колясками удивлены — в столице детские площадки обтянуты желтой полицейской лентой, на этой территории находиться запрещено.

Как сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан, такие действия предприняты, чтобы оградить малышей от эпидемической опасности.

«Это — решительные меры. Мы не можем рисковать здоровьем наших детей. Хочу, чтобы нас услышали и поддержали», — написал столичный градоначальник на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Обходить тему и уклоняться от ответов, если ребенок заводит разговор о коронавирусе, не стоит, советуют психологи. Дети в своих фантазиях часто рисуют ужасные сценарии, намного страшнее реальности.

Найдите занятия, которые отвлекут всю семью от болезненной темы. Ведь заразен не только вирус, но и страх. А испуг передается детям очень быстро.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Молдове выросло до 30. Об этом заявила во вторник глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Состояние их здоровья либо удовлетворительное, либо среднее. К настоящему моменту только один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, медики продолжают бороться за его жизнь.

Первой заболевшей в Молдове коронавирусом нового типа стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев власти Молдовы объявили 8 марта «оранжевый код» опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал «желтый код».

А 13 марта в стране был введен «красный код» эпидемической опасности.

Во вторник, 17 марта, парламент республики ввел чрезвычайное положение в стране из-за ситуации с коронавирусом.