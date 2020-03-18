Закон о чрезвычайном положении в Республике Молдова:

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Статья 20. Меры, принимаемые на период чрезвычайного положения
На период чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств могут приниматься следующие меры:
a) временная эвакуация граждан из зон, представляющих угрозу для жизни, с обязательным обеспечением их местами постоянного или временного проживания;
b) введение особого режима въезда в страну и выезда из нее;
с) введение нормированного потребления продуктов питания и других предметов первой необходимости;
d) введение карантина и проведение других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;
e) осуществление в установленном законом порядке реквизиции имущества в целях предупреждения ситуаций, приведших к объявлению чрезвычайного положения, и ликвидации их последствий;
f) установление особого режима работы хозяйствующих субъектов и публичных учреждений, решение иных вопросов их деятельности в целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
g) изменение порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей хозяйствующих субъектов и публичных учреждений;
h) запрещение отставки работников, кроме случаев, предусмотренных нормативными актами для данного периода;
i) вызов граждан для выполнения трудовой обязанности в интересах общества в соответствии с законом;
j) введение особых правил пользования средствами связи.
Верховную власть в стране, согласно статье 22, будет осуществлять Комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Ее полномочия следующие:
1) В период чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова осуществляет следующие полномочия:
a) издает распоряжения о применении мер по защите населения и имущества, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, о защите правового государства, поддержании или восстановлении законности;
@GK
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