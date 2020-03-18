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Закон о чрезвычайном положении в Республике Молдова:
18.03.2020

Статья 20. Меры, принимаемые на период чрезвычайного положения

На период чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств могут приниматься следующие меры:

a) временная эвакуация граждан из зон, представляющих угрозу для жизни, с обязательным обеспечением их местами постоянного или временного проживания;

b) введение особого режима въезда в страну и выезда из нее;

с) введение нормированного потребления продуктов питания и других предметов первой необходимости;

d) введение карантина и проведение других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

e) осуществление в установленном законом порядке реквизиции имущества в целях предупреждения ситуаций, приведших к объявлению чрезвычайного положения, и ликвидации их последствий;

f) установление особого режима работы хозяйствующих субъектов и публичных учреждений, решение иных вопросов их деятельности в целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

g) изменение порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей хозяйствующих субъектов и публичных учреждений;

h) запрещение отставки работников, кроме случаев, предусмотренных нормативными актами для данного периода;

i) вызов граждан для выполнения трудовой обязанности в интересах общества в соответствии с законом;

j) введение особых правил пользования средствами связи.

Верховную власть в стране, согласно статье 22, будет осуществлять Комиссия по чрезвычайным  ситуациям.

Ее полномочия следующие:

1) В период чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова осуществляет следующие полномочия:

a) издает распоряжения о применении мер по защите населения и имущества, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, о защите правового государства, поддержании или восстановлении законности;
b) контролирует работу комиссий по чрезвычайным ситуациям органов местного публичного управления и анализирует ход выполнения аварийно-спасательных работ, принимает меры по своевременному обеспечению указанных комиссий необходимыми силами и средствами;
с) использует исключительное право запрета на проведение собраний, манифестаций и иных массовых мероприятий;
d) координирует работу средств массовой информации по информированию населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, о принимаемых Правительством мерах по предотвращению опасности, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и защите населения, а также по ознакомлению населения с правилами поведения в условиях чрезвычайной ситуации;
e) принимает при необходимости решение о временном прекращении подачи газа, электроэнергии и питьевой воды;
f) ограничивает или запрещает торговлю спиртными напитками;
g) устанавливает порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей хозяйствующих субъектов и публичных учреждений, а также случаи, когда разрешается отставка работников;
h) устанавливает особый режим использования воздушного пространства.

@GK


 
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