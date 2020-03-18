О 60-дневном чрезвычайном положении как холодная пицца, и об опросе, в котором прозвучало в основном „нет / не знаю”

#Всем оставаться дома, введено чрезвычайное положение

В Республике Молдова введено чрезвычайное положение на 60 дней, начиная с 17 марта. Лидер депутатской группы Pro Moldova Адриан Канду назвал введение чрезвычайного положения запоздалым. Он призвал подойти к этой проблеме профессионально. Депутаты оппозиционных партий ПДС и ППДП обвинили правительство в том, что не были описаны конкретные действия, которые будут в период чрезвычайного положения.

Сеем добро дубинкой

Закон о режиме чрезвычайного положения, осады и войны определяет чрезвычайное положение как „совокупность мер политического, экономического, социального и общественного порядка, которое устанавливается временно в некоторых населенных пунктах или на всей территории страны”. Среди мер, которые могут быть приняты и которые уже были приняты властями, это: установление специального режима работы для экономических агентов и государственных учреждений, а также установление специального режима для въезда и выезда из страны.

Народный адвокат Михай Которобай выразил озабоченность в связи с изменением некоторых положений Закона о режиме чрезвычайного положения. Уровень знаний о новом типе коронавируса довольно высок среди населения, а уровень паники невысок, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Data Inteligente SRL (iData), в период с 13 по 15 марта. Полиция обращает внимание граждан на то, что в социальных сетях и мобильных приложениях распространяются несколько видов ложных сообщений с целью дезинформирования общества и создания паники среди граждан.

С миру по нитке

Правительство начало кампанию по сбору средств в виде пожертвований для борьбы с коронавирсом нового типа. Министерство финансов открыло три счета: в молдавских леях, долларах США и евро.

Старый хлам вместо бытовой техники

В Республике Молдова предлагается внедрить концепцию, аналогичную действующей в Румынии программе „Бытовая техника в обмен на старый хлам”. Программа даёт гражданам возможность обменять старую бытовую технику (холодильник, телевизор, стиральную машину и т. д.) на новую, при предъявлении ваучера, выдаваемого каждому участнику. Условие состоит в том, что новый бытовой прибор должен относиться к классу энергоэффективности A++.

Не торопись с выводами

Около 22% респондентов проведённого опроса проголосовали бы на предстоящих этой осенью президентских выборах за Игоря Додона, а 10,3% – за Майю Санду. 5,2% опрошенных назвали других кандидатов, каждый из которых набрал 1% или менее. В то же время, 14,5% ответили, что ни за кого не будут голосовать, а почти половина не смогли или не пожелали дать ответ.