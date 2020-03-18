Посылки, заблокированные в почтовых отделениях, будут храниться неопределенное время

В связи с прекращением международных рейсов, прекращен прием всех почтовых отправлений, сообщает ГП „Poşta Moldovei”. Несмотря на то, что власти уверяют, что почтовые отправления не являются источником распространения инфекции Covid-19, „Poşta Moldovei” информирует своих клиентов о том, что накопленный объем международных почтовых отправлений на всей территории Республики Молдова не может быть распределен.

Таким образом, было принято решение хранить весь объем почты, накопленный на складах центра обработки и доставки почты в течение неопределенного периода времени. О возобновлении деятельности по распределению посылок „Poşta Moldovei” берет на себя обязательство дополнительно информировать клиентов на веб-странице ГП „Poşta Moldovei” или через сообщение на мобильный телефон получателя.

Ответственная за отношения со СМИ в „Poşta Moldovei” Виорика Подоляну заявила для IPN, что старые запасы почтовых отправлений, которые не были распределены клиентам, должны быть обработаны, а затем распределены получателям.

Виорика Подоляну отмечает, что кишиневские почтовые отделения работают в обычном режиме, но есть и такие, которые приостановили свою деятельность. Речь идет о почтовых отделениях, которые находятся в помещениях местных органов власти, офисах, начальники или работники которых имели симптомы вирусных инфекций, или офисах, чьи работники вступили в контакт с родственниками, прибывшими из-за рубежа.

Она уточнила, что во всех почтовых отделениях были приняты меры по предотвращению распространения Covid-19. Были приобретены защитные средства (маски, перчатки) и контейнеры с дезинфицирующим гелем. „В каждом почтовом отделении назначается лицо, ответственное за управление очередями, которое пускает клиентов по одному, в зависимости от свободной кассы. Все клиенты дезинфицируют руки, а работники обеспечены защитными перчатками и масками”, - заявила Виорика Подоляну.

Ранее ГП „Poșta Moldovei” предупредило граждан, что с 17 марта 2020 года временно прекращается прием внутренних почтовых отправлений (открытки, письма, распечатки, небольшие пакеты, секограммы, посылки) в контексте предотвращения распространения инфекции COVID-19.