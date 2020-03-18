Украина стала поставлять меньше электроэнергии в Молдову

В феврале 2020 года поставки электроэнергии из Украины в Молдову снизились на 39%. Показатели приводятся в сравнении с февралем 2919 года.

В нашу страну Украина за этот период отправила в 43,3 млн. кВт/час.

Всего Украина экспортировала в феврале 740,33 млн. кВт/час электроэнергии, что стало крупнейшим месячным показателем за последние пять лет.

Основными потребителями также стали стали Венгрия - 371,64 млн. кВт/час (50,2% от общего объема экспорта), Румыния - 176,68 млн. кВт/час (23,9%), Польша - 148,7 млн. кВт/час (20%), передает агентство «Инфотаг».

Если в первые три страны поставки по сравнению с февралем 2019 года выросли, то в Молдову - снизились на 39%.

Подготовил Михаил Генчу