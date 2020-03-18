Хоган с нами, он с нами навеки: Посольство США заявляет, что глава дипмисссии не уезжал из Молдовы

Как заявлено в пресс-релизе посольства, «он продолжает работать для поддержания крепких двухсторонних отношений».

После нашей заметки о том, что посольство США в Молдове и граждане этой страны, находившиеся в республике, эвакуированы (источником информации стала страничка посольства в Фэйсбуке – там был опубликован пресс-релиз об эвакуации граждан Америки), дипмиссия выпустила новый релиз.

Оказалось, что посольство и его руководитель Дерек Хоган (о том, что посол уехал из Молдовы написал политик Михаил Ахремцев) остаются в Кишиневе.

Цитируем его полностью.

"Посольство Соединенных Штатов в Кишиневе продолжает функционировать. Посол Дерек Хоган, американские и молдавские сотрудники посольства остаются в Кишиневе, работая для поддержания крепких двухсторонних отношений, которые США и Молдова имеют долгие годы.

В настоящее время мы уделяем основное внимание обеспечению безопасности и здоровья наших сотрудников и членов их семей во время пандемии Ковид-19, одновременно помогая правительству Молдовы делать тоже самое для своих граждан. Многие из наших сотрудников работают удалённо или предпринимают другие шаги по социальному дистанцированию согласно предписанию экспертов. Мы временно отложили собеседования для виз, чтобы сосредоточиться на оказании помощи гражданам США, а также отменили публичные мероприятия, чтобы уменьшить риск заражения для всех – но наше посольство остается открытым, и наша работа продолжается.

Мы призываем всех в Молдове принять необходимые меры для защиты себя и своей семьи и сохранения здоровья".

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы приносим свои извинению послу США Дереку Хогану за то, что плохо о нем подумали. В общем, господин Хоган с нами, жителями Молдовы – будем вместе бороться с коронавирусом.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ