Массовый психоз в Молдове: люди на карантине начинают мыть все, даже… хлеб

От мытья каждой упаковки творога до развода недалеко!

Уже даже жители нашей страны, многие из которых не сильно любили мыть руки, стали это делать. Многие даже замечают, что благодаря коронавирусу (если такое словосочетание вообще применимо), наши люди научились мыть руки. Нас также научили не трогать лицо, не чесать нос и глаза грязными руками. Это трудно – ведь на улице чешется все, даже брови. Особенно у детей. Правда, сейчас мы все равно дома, на карантине.

Нас научили соблюдать дистанцию, кашлять и чихать в локоть. Мы протираем спиртом мобильные телефоны. Моем краны после того как пришли с улицы и вымыли руки. В общем, мы хорошо проинформированы и действительно стараемся соблюдать все правила безопасности.

Но все же есть вопросы, на которых нет четкого ответа. Например, не много говорится о том, что делать, например, с купленными продуктами. В частности, тетрапаками, банками и другими упаковками. Видимо, каждый решает для себя. Кто-то сразу выкладывает продукты в холодильник, наверное. А я не могу. Теперь через мой контроль проходит каждый продукт.

Проще с жестяными банками и бутылками с молоком. Их можно вымыть под краном со средством для мытья посуды. Сложнее с баночками со сметаной. Надо чуть больше постараться, чтобы вода не попала в поврежденную банку. Хлеб я ни в коем случае не покупают не упакованный. Беру только в упаковке, а дома пересыпаю в миску, упаковку выбрасываю.

Сложнее всего с крупами. Под кран – рука не поднимается. Можно протереть тряпкой, но если без мыла, то не факт, что это правильная дезинфекция. Саму тряпку после этого нужно тщательно помыть.

Заметно дольше я стала мыть овощи и фрукты. Так и хочется мылом, но ведь мылом нельзя. Значит, в горячей прочной воде.

С одной стороны, это похоже на фанатизм и психоз. Очень может быть. Но китайцы рассказывают о своем опыте и говорят, что тоже обрабатывали все купленное. Все что купили, несли в ванную, там мыли горячей водой, а потом все это еще и спиртом протирали! Вот и пойми – что это – психоз или острая необходимость безопасности ради.

Думаю, каждый должен делать так, как нужно для его спокойствия. Перемывать все, начиная от каждой баночки до обуви, если от этого ему легче и спокойней. Или не перемывать, если жалко времени и сил и не страшно, что бациллы коронавируса затаились где-то на крышечке бутылке с молоком. Но главное сейчас – поддерживать друг друга. Ведь мытье каждой упаковки творога – стресс, который может иметь последствия. В том числе, для брака!

Здоровья всем!

ЛИДИЯ ТКАЧ